兵庫県姫路市にある会社の駐車場で４０代の女性がサルに突然襲われたうえ、腕をかまれ軽傷です。 28日午後７時半ごろ姫路市東今宿にある会社の駐車場で「同僚がサルにかまれた」と男性従業員から警察に通報がありました。 警察によりますと、会社の女性従業員（４６）が勤務を終えて建物から駐車場へ出た際、サルを発見、目が合ったところゆっくり後ずさりで立ち去ろうとしましたが、サルが女性に突然、襲い掛かったという