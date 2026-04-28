京都府は4月28日、マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」の患者が府内で確認されたと発表しました。 府によりますと、男性は京都市伏見区内で草刈りをした際にダニに刺されたとみられ、府南部での発生は統計開始以来2件目という稀なケースだということです。 ◆4月初旬の「草刈り」で感染か、2週間後に体調悪化 京都府によりますと、今回感染が確認されたのは70代の男性です。 男性は4月7日と8日