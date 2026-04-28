東京・八王子市の会員制貸金庫で金庫が壊され、現金4億円以上が盗まれたとみられます。警視庁によりますと、きのう午後9時すぎ、八王子市旭町の会員制貸金庫に置かれていた900個ほどの貸金庫のうち2個がバールのようなもので壊され、中から現金が盗まれました。うち1個の利用者は。壊された貸金庫の利用者「呆然としてましたね。金額はちょっと。でも、結構な額入ってたので。（Q.札束で入っていた？）そうです。現金裸で袋に入れ