世界五大陸、55都市の首長らが参加し、東京都が主催した国際会議「G-NETS」がきょう（28日）閉会し、自然災害や気候変動などの課題に連携して取り組むとする共同声明を採択しました。「G-NETS」は2023年に東京都が立ち上げた国際会議で、今年はきのう（27日）から世界五大陸・55都市の首長級が参加する会議が行われました。会議はきょう閉会し、自然災害や気候変動など共通する課題に連携して取り組んでいくとする共同声明を採択。