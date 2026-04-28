日本銀行は２８日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。中東情勢の悪化による原油価格高騰の影響で、物価の上振れと景気の下振れという二つのリスクが高まり、先行きの見極めに時間をかける必要があると判断した。２０２６年度の見通しについては物価上昇率を１月時点から引き上げ、経済成長率は引き下げた。利上げの見送りは１月以降、３会合連続。決定