草磲剛さん（51）が27日、水分補給飲料の新CM発表会に登場。自身の暑さ対策などについて明かしました。新CMでは、暑さ対策で日傘をさしながら盆踊りを披露している草磲さん。イベントでも、日傘をさして登場し「かわいいでしょ？僕もかわいいですか？」と問いかけ、笑いを誘いました。■暑さ対策は“日傘”「プレゼントでもらったこともありますが･･･」トークセッションで草磲さんは、香取慎吾さん（49）と