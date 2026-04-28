ニッポン放送は28日、5月8日の午後10時から2時間の特別番組「ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD」を生放送することを発表した。「ウマ娘 プリティーダービー」はCygamesによるクロスメディアコンテンツ。テレビアニメやゲームなどが存在しており、実在する競走馬をモチーフにした物語が展開されている。今回の特別番組では、ゴールドシップ役の上田瞳、オルフェーヴル役の日笠陽子、ステイゴールド役の松田颯水がパーソナリテ