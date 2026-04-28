◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）26日の広島戦（甲子園）で受けた死球のため左手首を骨折し、戦線離脱した近本の代役として、福島を「1番・中堅」に据える新オーダーでヤクルト戦に臨んだ藤川阪神。だが9連戦初戦の先発マウンドに送り出したダブルエースの一角・才木が2回6安打6失点と精彩を欠き、今季初黒星を喫した。指揮官は才木について「才木がね、ビシッといかないといけない。ゲームの中で試