【ウマ娘のオールナイトニッポン GOLD】 放送日時：5月8日22時～24時 Cygamesは、ラジオ特別番組「ウマ娘のオールナイトニッポン GOLD」を5月8日22時より24時にかけて放送する。ニッポン放送をキーステーションに全国19局ネットで放送予定。 【「ウマ娘のオールナイトニッポン GOLD」特報映像】 Cygamesのクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティ&#