【ガチャ】の「サンリオアイテム」に注目！ 数ある中でも今回は、ツヤ感のあるぷっくりとしたチャームをご紹介します。種類豊富なラインナップではありますが、見た目の可愛さでついコンプリートしたくなるかも。身近なアイテムに付けて常に持ち歩きたくなる、サンリオキャラ好きにはたまらないアイテムをぜひお見逃しなく。 小さなサイズ感の「ハローキティ めじるしアクセサリー」 @198_0kさ