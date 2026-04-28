Google Researchは大規模言語モデルとベクトル検索エンジンのための新しい圧縮技術群の1つとして、「TurboQuant」を2026年3月に発表しました。AIで大きな負担になっているメモリ使用量を減らしつつ、処理速度と検索性能も高めることを目的としたこのTurboQuantとはどういうものなのかを視覚的に理解するためのサイト「TurboQuant: A First-Principles Walkthrough」が公開されています。TurboQuant: A First-Principles Walkthroug