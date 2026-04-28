飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を終えた。11R準決勝戦。懸命に永井大介をかわそうと何度もアタックを試みた長田稚也（25＝飯塚）だが、結局かわせず2着。それでも優出を果たし、最低限の仕事はした。「永井さんには全く隙がなかった。自分の中ではノーミスだったのですが…」。ベテランの底力に脱帽した。ただ、試走で3.26が出たようにエンジンは上向いた。「節一まで来た。ここからどうすればいいかは思い