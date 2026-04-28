テレビ東京の「開運！なんでも鑑定団」（火曜後8・54）が28日に放送され、“人類史に残るお宝”が持ち込まれ、衝撃の鑑定結果が導き出された。依頼人は深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、100年前に寄贈されたという「世界に数組しかない秘蔵のお宝」の鑑定を依頼した。そのお宝は、400年前の中国で作られた「本草網目」の初版本。薬のことが書かれている本で、植物や動物などについても