飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を終えた。10R準決勝戦。高橋貢（54＝伊勢崎）は1角5番手付近だったが、道中で素早く2車をかわすなど、さすがのさばき。終わってみれば2着で優勝戦へと駒を進めた。「気持ちはトップスタートだったが…全然切れない」と、まずは苦笑い。「オジサン頑張ったでしょ？今日はいい感じに乗れた。あとはバネ点検程度の微調整です」。オジサンというか…、どう見てもイケオジだが、余裕