人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー（ウマ娘）』のラジオ特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』が、ニッポン放送で5月8日22時〜24時にかけて生放送されることが決定した。パーソナリティは上田瞳（ゴールドシップ役）、日笠陽子（オルフェーヴル役）、松田颯水（ステイゴールド役）で、アシスタントは荘口彰久（フリーアナウンサー）が担当する。【写真】メール採用者が貰えるステッカー！『ウマ娘』オールナイ