お笑いコンビ「ロッチ」コカドケンタロウ（47）が28日、フジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）に生出演し、後輩芸人の“地雷”を踏んでしまう一幕があった。気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ」で、自分が陽気な性格か、そうでないかでスタジオのひな壇が二分された。陰キャ側のエピソードトークとして、吉住が髪形にまつわる話を