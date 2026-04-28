愛媛県と四国電力は28日、廃炉作業中の伊方原発2号機（同県伊方町）で、低レベル放射性廃液をアスファルトと混ぜて固めるための装置から湯気が漏れる不具合があったと発表した。作業員の被ばくや、放射性物質による外部への影響はなかったとしている。県や四国電によると、28日午前10時45分ごろ、アスファルトと廃液を混ぜる「混和機」付近から湯気のようなものが出ているのを作業員が発見。湯気は2分間程度で収まった。その後