◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）26日の広島戦（甲子園）で受けた死球のため左手首を骨折し、戦線離脱した近本の代役として、福島を「1番・中堅」に据える新オーダーでヤクルト戦に臨んだ藤川阪神。首位攻防第1ラウンドは、痛恨の黒星を喫した。近本に続き、この日の試合中には「2番・中野」と「3番・森下」の名前もそろってスコアボードから消えることとなった。4―7の7回だ。2死一、二塁で2番・