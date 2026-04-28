北海道釧路地検は、住所不定無職の松下竜司被告(25)を窃盗の罪で起訴したと発表しました。検察によりますと、松下被告は2026年2月23日、音更町内のスーパーでコメ2袋(販売価格合計9676円)を盗んだとされています。松下被告は逮捕された際、使用していた盗難車には、北海道産のブランド米「ゆめぴりか」49袋が積まれていたことが、警察の調べでわかっていますが、容疑については黙秘していました。松下被告は犯行に使っ