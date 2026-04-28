元ＮＨＫの有働由美子アナウンサーのドラマオフショットが話題になっている。２８日にインスタグラムで「『時すでにおスシ？！』今夜１０：００！」と自身が出演しているＴＢＳ系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）を告知。「今夜もスナックで」とつづり、劇中で主人公・待山みなとと通っている飲食店の前でのショットをアップした。この投稿には「素敵」「ここ行きたい」「一緒に呑みたい」「カラオケを歌いたいです