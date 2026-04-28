◆パ・リーグオリックス１―７ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックスが今季初の５連勝を逃し、２位のソフトバンクに１・５ゲーム差に迫られた。京セラドーム大阪での連勝も１１でストップ。岸田護監督は「どこかでやられる時はあるんでしょうけど」とリリーフ陣を責めなかった。１点リードの７回に２番手・山崎が同点に追いつかれ、８回は開幕から１０試合連続無失点だった椋木が３失点。「今まで頑張ってくれて