◆パ・リーグ西武１―２日本ハム（２８日・ベルーナドーム）西武・渡辺勇太朗投手は８回６安打１失点の粘投も、打線の援護がなく２勝目を逃した。中１０日と休養十分での先発で、３回まで毎回３者凡退の投球。５回に連打で１点を失うも、追加点は許さず踏ん張った。同点の８回には２死三塁のピンチを背負い昨季３２本塁打のレイエスを迎えるも、「前の打席で思うような投球をレイエス選手にできてなかったので、自分のキャ