日本水連が、ドーピング違反などによって資格停止処分を科された選手でも競技会前日までに資格停止期間が終了していればエントリーを仮申請できるルールを定めていたことが28日、関係者への取材で分かった。3月4日の常務理事会で新たな内規として決めた。愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた競泳の日本選手権（3月19〜22日）で既に運用され、参加申し込み締め切り時点でドーピング違反によって資格停止だった選手1人が