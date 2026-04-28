ボートレース住之江の「スポニチ杯争奪第60回なにわ賞」は28日の6日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、29日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。きれいに弧を描いて1マークを突き抜けてきた。準優勝戦11R、5号艇の中野仁照（24＝愛知）が5コースからの捲り差しで展開をものの見事に捉えて1着。昨年8月22日のびわこ以来となる優勝戦進出を果たした。「今節は庄司樹良々さんのおかげ。3日目くらいからペラ調整が合っ