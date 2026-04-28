７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が定期公演「ｄｅｌｅｔｅｎｏｉｓｅｓ」を開催することが２８日、発表された。６月、７月、１０月の３公演開催となる。ＢＮＳＩは「“ｄｅｌｅｔｅｎｏｉｓｅｓ”ーこの世界に引き算をー」をコア思想に掲げ、活動を通じて、周囲の目やさまざま飛び交う情報、自分自身を苦しめる不安や迷いなど、世にはびこるノイズを引き算し、本当に大事なモノだけを握りしめ、今というきら