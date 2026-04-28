ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２８日の後楽園大会で?平成のテロリスト?村上和成（５２）が、歴代王者との試合で魂を燃やした。この日、村上は船木誠勝と組んで、関本大介＆真霜拳號とタッグマッチで激突。全員が団体最高峰のレジェンド王座の戴冠経験がある実力者ぞろいの一戦に臨んだ。村上は関本相手に掌底、ナックルを連打。反撃のビッグバンカタストロフィを狙われるも脱出し、チョークスリーパーを決めてペー