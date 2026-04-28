◇プロ野球セ・リーグ広島11−1巨人(28日、東京ドーム)広島の小園海斗選手が3安打猛打賞を記録しました。小園選手は3回、則本昂大投手からライトへヒットを記録。5回には則本投手の高めに浮いた変化球をセンターへはじき返します。8回は田和廉投手からアウトコースの変化球を左中間へ二塁打。右、センター、左とあざやかにはじき返しました。昨季の首位打者、最高出塁率のタイトルをとった25歳は、開幕直後からなかなか打撃の状