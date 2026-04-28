◇プロ野球セ・リーグ 広島11-1巨人(4月28日、東京ドーム)巨人のドラフト2位ルーキー・田和廉投手が9試合連続無失点を記録しました。6点ビハインドの8回、3番手でマウンドに上がると先頭の秋山翔吾選手、菊池涼介選手を打ち取ります。2アウトから小園海斗選手に2ベースヒットを浴び、ピンチを招きますが、この日4打点の坂倉将吾選手をファーストゴロに打ち取り、笑顔をのぞかせました。解説の巨人OB・長野久義さんは「投げるたびに