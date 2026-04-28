「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）阪神の森下翔太外野手が八回に左足に自打球を受け、負傷交代するアクシデントに見舞われた。試合後は足を引きずりながら、チームとともに球場を後にした。森下は４−１０で迎えた八回無死。１ボールから木沢が投じた内寄りの球を強振。打球が左足親指付近を直撃し、その場に倒れこんだ。一人で立ち上がることができず、トレーナーらに脇を抱えられて治療のためベンチへ。そのま