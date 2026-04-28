老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳から働き方が変わる場合の注意点についてです。Q：65歳から雇用保険から外れる場合、失業保険と年金はどうなる？「現在64歳パートです。1日に8時間働く契約