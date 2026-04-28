22日、岩手県大槌町の小槌地区、吉里吉里地区の2か所で発生した山林火災は28日で7日目となりました。【写真でみる】連日の雨も小さい火種がくすぶり…「油断はできない」山林火災発生から1週間焼損面積広がる山形純菜キャスター：これまで焼けたとみられる面積は広がっています。・24日（金）午前6時：730ha・26日（日）午前6時：1373ha・28日（火）午前6時：1633ha29日からのGWを前に大槌町では、きのう（27日）から雨が降って