阪神の森下翔太外野手（25）が28日のヤクルト戦（神宮）の8回の打席で左足親指付近に自打球を受け、もん絶。トレーナーに肩を借りながらベンチ裏に下がり、途中交代した。試合後は自力で歩いて帰りのバスに向かい「当たった直後なので痛いですね。とりあえずアイシングをしたりしてケアしていました」と話した。今季は各チームで主力選手に負傷者が続出。阪神も26日の広島戦で近本が死球を受けて左手首を骨折したばかりだっ