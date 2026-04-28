タレント・アレン様が２８日、都内で開催された映画「デンジャラス・アニマルズ絶望海域」（５月８日全国公開）のジャパンプレミア先行上映に登場した。船上で繰り広げられる「サメ＆サイコパス」の異色ホラー。アレン様は、作品にちなんだ絶望的な恐怖体験を告白。長距離タクシーでの恐怖を明かした。「（運転手が）高速道路、４車線とかあるんですけど、車線を跨ぐ、跨ぐ…。（スピードが）７０キロになったり４０キロに