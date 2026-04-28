日常を彩る多様な言葉の中から、共通の響きを見つけ出すパズルです。今回は、人々が集う活気あふれる場面から、個性が光るたたずまいの表現、そして日々の暮らしに欠かせない大判の布製品まで、幅の広い3つの言葉をそろえました。足りないピースがはまる瞬間を想像し、思考を研ぎ澄ませてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ふぇ□□□□いるば□□おるヒント：入浴