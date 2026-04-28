2026年4月24日、関西の大手私鉄・南海電鉄の新しい観光列車「GRAN（グラン）天空」が華々しくデビューした。この列車は大阪ミナミのターミナル駅・なんばから高野山の麓の駅・極楽橋駅を1時間半ほどで結ぶ新しい趣向の車両だ。【画像】食事付きで1万4000円超え！ 新観光列車「GRAN 天空」の豪華ソファ席を写真で見るうなぎのぼりの観光客。高野山が直面する「オーバーツーリズム問題」高野山といえば、2004年に「紀伊山地の霊場と