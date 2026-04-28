「人生100年時代」と言われる中、リタイア世代にとって最大の不安は、現役時代に貯めた資産をいつ、どうやって切り崩していくかではないでしょうか。昨今の物価高で生活費が膨らむ中、賢く資産を守りながら使う方法を、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに教えてもらいました。老後で知っておきたいのは、資産の取り崩し方常々感じているのですが、世の中には「資産を増やすための情報」はあふれています