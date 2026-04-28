Snow Manのラウールさんは4月28日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。【投稿】ラウールのモデルショット＆ハッシュタグ大喜利「ラウらしくて好き笑」ラウールさんは「明日」とつづり、4枚の写真を投稿。黒いジャケットにライトブルーのワイドパンツ、ピンクのソックスを合わせた個性的なコーディネートで、眼鏡を掛けたスタイリッシュな姿です。また4枚目では、ステージ衣装と思われる白いジャケット