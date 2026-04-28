米誌タイムの2026年版「世界で最も素晴らしい場所」100選に、「世界一高い橋」となっている貴州省の花江峡谷大橋が選出された。同誌は、「記録は確かに驚異的だが、本当の意味でこの橋が変えたのは、人々が連なる山を越える方法だ。これまで、この峡谷を越えるためには、山沿いのつづら折りの道路を何時間も蛇行して走る必要があった。しかし、今はわずか2分で、向こう側に到着できる」と紹介している。天眼新聞が伝えた。設計図に