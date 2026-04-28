Image: Shutterstock コカインを食べたクマがハイパーハイになるって映画はあったけれど、コカインが混ざった水で育ったタイセイヨウサケは、泳ぐ距離が伸びるのか……。国際共同研究によって、コカイン由来の化学物質が野生のタイセイヨウサケの行動を変えている可能性が初めて示されました。研究の舞台はスウェーデンのヴェッテルン湖。 グリフィス大学、スウェーデン農業科学大学、ロンド