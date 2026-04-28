佐世保市の「聖和女子学院高校」が、来年度から男女共学に移行することを発表しました。 少子化による定員割れや多様性を考慮したということです。 来年度から男女共学に移行するのは、佐世保市松山町にある聖和女子学院高校です。 運営する学校法人「聖和女子学院」によりますと、既存の普通科を「総合キャリア」と「文理アカデミア」の2つのコースに再編。 英語科に「国際アカデミアコース」を新