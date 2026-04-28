奈良市にある歯科医院の更衣室のロッカーに撮影ができる状態のペン型カメラを設置したとして院長の男が逮捕されました。 奈良県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、奈良市の歯科医・芝原秀之容疑者（５６）です。 警察によりますと、芝原容疑者は４月２７日午前８時～５０分間にわたり、自身が院長を務める市内の歯科医院の更衣室内にあるロッカーの上に撮影ができる状態のペン型カメラを１台を
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