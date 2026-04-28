横浜・みなとみらいの横浜ブルク13で28日、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（第1作）のリバイバル上映が開催された。同日は同作の公開日というメモリアルな日で、監督の松木彩と脚本の黒岩勉が登壇するトークイベント「TOKYO MER 2ndファンミーティング」も行われた。約400人のファンが詰めかける中、2人からはシリーズの歩みや制作秘話、そして最新作への思いが語られた。【画像】チームビジュアル【YOKOHAMA MER Ver.】