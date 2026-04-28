高市総理は来年、横浜で開かれる「自然との調和」などをテーマにした国際博覧会の主催者らの表敬を受け、名誉会長への就任の要請に応じました。トゥンクトゥンク「トゥンクトゥンクだよ、会えてうれしいよ」高市総理は来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の主催者らによる表敬を受けました。この国際博覧会は、花や緑との関わりを通じ、自然と共生する社会を提案することなどを目指しており、高市総