５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が２８日にＳＮＳを更新。夏先取り撮影ショットを公開した。インスタグラムで「『ＪＩＬＬｂｙＪＩＬＬＳＴＵＡＲＴＢＯＯＫ』可愛く撮影していただきました夏にピッタリなアイテムになっております」とつづり、頬が赤い菅田がチューリップを持ってノースリーブトップスにスカート、肩出しトップスなど様々なコーデ姿をアップ。最後に「本日４／２８（