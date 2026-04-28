鹿児島湾で28日、フェリー屋久島2のエンジンが停止し、舵がきかなくなるトラブルが発生しました。乗客41人を乗せたフェリーは一時、漂流しました。 鹿児島海上保安部などによりますと、フェリー屋久島2は、28日午前8時半に鹿児島港を出港し、屋久島に向かっていました。 しかし、出港から1時間後の午前9時46分、フェリー屋久島2から「発電機が故障した」と118番通報。 エンジンも電気も停止し、舵も