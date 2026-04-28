鹿児島県の阿久根市沖から引き揚げられた旧海軍の戦闘機「紫電改」の機体のすべてが28日、塩を抜くためのプールに移されました。今後、プールは公開され、展示へ向けた募金を募るということです。 28日は、紫電改の翼の部分が塩を抜くためのプールに入れられました。 旧海軍の戦闘機「紫電改」は太平洋戦争末期、第一国分基地から出撃。 81年前の1945年4月21日に米軍機と交戦して阿久根市沖に不時着し、林