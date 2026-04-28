【モデルプレス＝2026/04/28】乃木坂46・6期生の増田三莉音（ますだ・みりね）が体調不良のため、活動休止することがわかった。4月28日、グループの公式サイトにて発表された。【写真】セブンティーンモデルの16歳乃木坂メンバー、色白素肌輝くノースリ姿◆増田三莉音、活動休止増田について「体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と報告。開催を控えて