主題歌「All you need is me」をパフォーマンスするBALLISTIK BOYZ 砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）と声優の内山昂輝が28日、都内で行われたARGドラマ『AIに話しすぎた男』の先行試写会および制作発表会見に登壇した。本編の上映に加え、砂田と内山による撮影エピソードの披露や、BALLISTIK BOYZのメンバーが登場し主題歌「All you need is me」の生パフォーマンスが行われた。【写真】砂田将宏＆内山昂輝が登壇、ARGド