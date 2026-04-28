北京市内に掲げられた中国国旗＝3月（共同）【北京共同】中国でスパイ摘発を担う国家安全省は28日、外部の敵対勢力がインターネット上で中国の若者に「寝そべり」の洗脳工作を仕掛けていると主張し、国民に注意を呼びかけた。「寝そべり」は、出世や結婚を望まない無気力主義を指す言葉で、競争に疲れた若者の間で近年急速に広まった。同省は、国外の組織が反中メディアやインフルエンサーを資金援助して「努力は無駄」「寝そ