◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神の中野拓夢内野手が7回の打席で代打を送られて試合を退いた。7回2死一、二塁の好機で打席を迎えたところで藤川監督は代打・前川を送った。中野は5回の第3打席で自打球を当てる場面があり、交代した模様。試合後は足をひきずりながら球場をあとにし「ふくらはぎだったので大事を取ってというか悪化するよりは…（明日は）状況を見て」と話すにとどめた。